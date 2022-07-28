Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости в противоэпидемических мерах

На данный момент необходимости в том, чтобы снова ввести противоэпидемические ограничения, нет, заявили в Роспотребнадзоре в четверг, 28 июля.

«На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Но Роспотребнадзор заявил, что из-за распространения новых подвидов штамма «Омикрон» на территории РФ зафиксирован рост заболеваемости.

«Однако заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, которые сейчас превалируют в нашей стране, протекает не так тяжело», — подчеркнули в сообщении

Роспотребнадзор рекомендует людям с хроническим заболеваниями носить маски в общественных местах и использовать антисептические средства.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал соблюдать все рекомендации российского правительства и Роспотребнадзора. От этого зависит, будут ли снова введены масочный режим и другие меры, предупредил он.

Кроме того, в четверг Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о том, что за сутки с 27 по 28 июля на территории России зафиксировали 11 515 новых случаев COVID-19.

Накануне замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о выявлении семи случаев заболевания новым штаммом COVID-19 «Кентавр» на территории России.