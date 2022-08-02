МИД РФ заявил о вовлечении США в боевые действия на Украине

США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине. Об этом 2 августа сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она отреагировала на заявления представителя главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, который признал участие американцев в нанесении ударов с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Другого подтверждения прямой вовлеченности США в боевые действия на территории Украины и не требуется. Поставки вооружений сопровождаются не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, американская сторона участвует в управлении персоналом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Они полностью вовлечены. Теперь киевские представители рассказывают о их военной вовлеченности не только через поставки вооружения, но через управление персоналом в рядах ВСУ, прямыми указаниями и выбором целей», — отметила дипломат.

ВСУ активно используют HIMARS в боевых действиях. Ранее в этот день представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации сообщило, что украинские войска обстреляли город Стаханов, выпустив по нему ракеты из американских РСЗО HIMARS.

До этого, 30 июля, сообщалось, что ВСУ нанесли серию ударов ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS по району Каховской гидроэлектростанции Херсонской области.

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что система ПВО Херсонской области отразила все удары украинских военных из РСЗО HIMARS по Каховской гидроэлектростанции.

Накануне сообщалось, что обломки боеприпаса поставляемой Киеву из США РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где содержались среди прочих пленные боевики неонацистской группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и другие украинские военные. Удар был нанесен в ночь на пятницу. По последним данным, в результате атаки 53 человека погибли, еще 75 получили ранения.

До этого, 27 июля, полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявил изданию The Drive, что запасы ракет к РСЗО HIMARS могут закончиться на Украине уже через четыре месяца, если США поставят Киеву дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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