Если Соединенные Штаты Америки поставят Киеву дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, запасы ракет к ним могут закончиться на Украине уже через четыре месяца. Об этом 27 июля заявил изданию The Drive полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

По его словам, Киев, ранее запросивший у Штатов еще 100 установок, должен волноваться не о количестве техники, а о количестве снарядов к ней.

«Пока у вас есть только 12 или 20 систем HIMARS, интенсивность использования не будет проблемой в ближайшей перспективе. Когда вы начинаете получать больше (установок] <…> я думаю, что к четвертому месяцу [боеприпасы] могут у вас просто исчерпаться», — сказал Канчиан.

28 июля китайская газета Global Times написала, что бесперебойное накачивание Украины финансовыми и военными ресурсами со стороны США напоминает их 20-летнее удерживание позиций в Афганистане, которое так позорно закончилось в августе 2021 года. По мнению издания, поставки Киеву вооружений обернулись исторически высоким уровнем инфляции и растущим госдолгом.

Ранее в июле сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность приобретения партии HIMARS для нужд армии и морской пехоты США. Четыре установки планируется направить на Украину в рамках очередного пакета военной помощи. В него также войдут боеприпасы к системам и артиллерийские снаряды.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов региона со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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