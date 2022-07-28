Бесперебойное накачивание Украины финансовыми и военными ресурсами со стороны США напоминает их двадцатилетнее удерживание позиций в Афганистане, которое так позорно закончилось в августе 2021 года. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

Америка направила военных в Афганистан в октябре 2001 — после террористической атаки 9 сентября. С тех пор Штаты создали в своей финансовой системе «большую рану», однако столь продолжительную операцию в Вашингтоне называют «успехом» и заверяют, что ушли оттуда, потому что решили больше «не заниматься переустройством других стран», отмечает автор статьи.

Теперь, по мнению Global Times, Вашингтон считает, что повторяет тот самый «успех», накачивая Киев оружием. Хотя, по мнению автора статьи, очевидно, что это обернулось исторически высоким уровнем инфляции и растущим госдолгом.

26 июля бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США терпят одно историческое унижение за другим и, стоя на коленях, сносят их, тогда как базовые права и свободы попраны на их исторической родине.

Ранее в июле сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность приобретения партии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для нужд армии и морской пехоты США. Четыре установки планируется направить на Украину в рамках очередного пакета военной помощи. В него также войдут боеприпасы к системам и артиллерийские снаряды.

15 июня глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США может занять еще более агрессивную позицию, чтобы предотвратить инфляцию, и повысить ставку еще на 75 базисных пунктов в следующем месяце.

При этом отмечалось, что инфляция в стране остается повышенной из-за дисбаланса спроса и предложения, вызванного пандемией коронавируса, ростом цен на энергоресурсы и общим инфляционным давлением.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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