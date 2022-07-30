ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС из HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на субботу, 30 июля, нанесли серию ударов ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS по району Каховской гидроэлектростанции Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

По его словам, удар ракетами по ГЭС был нанесен в полночь.

«Система ПВО отработала, отразила все, ГЭС не пострадала», — цитирует его «РИА Новости».

Станция продолжает работу, заключил Леонтьев.

24 июля он рассказал, что очередной обстрел Каховской гидроэлектростанции под городом Новая Каховка в Херсонской области велся со стороны Украины также из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Как он подчеркнул, украинские войска целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре.

23 июля ВСУ выпустили по району Каховской ГЭС по меньшей мере семь снарядов. Также объект был атакован 18 июля. Последствия тогда показал военный корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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