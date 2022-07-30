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Система ПВО отразила удары украинских войск из HIMARS по Каховской ГЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Система ПВО Херсонской области отразила все удары украинских военных из ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев 30 июля.

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«Система ПВО отработала, отразила все, ГЭС не пострадала», — сказал он «РИА Новости».

Леонтьев отметил, что станция продолжает работу в штатном режиме.

Он также добавил, что автомобильное движение по дороге через Днепр на Каховской плотине после обстрела с украинской стороны продолжается.

«Стреляли по ГЭС, в том числе по дороге. Дорога целая, все нормально, все целое. Город живет, работает, ГЭС работает, все ездят», — подчеркнул глава администрации Каховского района.

Ранее, 24 июля, Леонтьев рассказал, что очередной обстрел Каховской ГЭС под городом Новая Каховка в Херсонской области велся со стороны Украины также из американской РСЗО HIMARS. По его словам, украинские войска целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре.

23 июля ВСУ выпустили по району Каховской гидроэлектростанции по меньшей мере семь снарядов. Также объект был атакован 18 июля. Последствия тогда показал военный корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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