Украинские войска обстреляли город Стаханов, выпустив по нему ракеты из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22:05 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)», — говорится в сообщении.

Ранее, 30 июля, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS по району Каховской гидроэлектростанции Херсонской области.

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что система ПВО Херсонской области отразила все удары украинских военных из РСЗО HIMARS по Каховской гидроэлектростанции.

Накануне сообщалось, что обломки боеприпаса поставляемой Киеву из США РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где содержались среди прочих пленные боевики неонацистской группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и другие украинские военные. Удар был нанесен в ночь на пятницу. По последним данным, в результате атаки 53 человека погибли, еще 75 получили ранения.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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