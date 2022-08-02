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В ЛНР сообщили об обстреле Стаханова из HIMARS со стороны ВСУ

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Фото: REUTERS/Romeo Ranoco/File Photo
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Украинские войска обстреляли город Стаханов, выпустив по нему ракеты из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22:05 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)», — говорится в сообщении.

Ранее, 30 июля, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS по району Каховской гидроэлектростанции Херсонской области.

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что система ПВО Херсонской области отразила все удары украинских военных из РСЗО HIMARS по Каховской гидроэлектростанции.

Накануне сообщалось, что обломки боеприпаса поставляемой Киеву из США РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где содержались среди прочих пленные боевики неонацистской группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и другие украинские военные. Удар был нанесен в ночь на пятницу. По последним данным, в результате атаки 53 человека погибли, еще 75 получили ранения.

До этого, 27 июля, полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявил изданию The Drive, что запасы ракет к РСЗО HIMARS могут закончиться на Украине уже через четыре месяца, если США поставят Киеву дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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