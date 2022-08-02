Шольц вступился за Трюдо после критики за возврат турбины «Газпрому»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался в защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого критикуют на родине из-за решения вернуть турбину «Газпрому».

«Я считаю критику Джастина Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину — едва ли услуга «Газпрому». Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы... Как ослабление Германии и Европы может помочь Украине?» — сказал он в беседе с Globe and Mail.

По словам Шольца, он категорически не согласен с заявлениями, что «Газпром» одурачил Трюдо после того, как заявил, что не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств, сообщает телеканал «360».

Он добавил, что благодаря «твердому решению» канадского премьера теперь исчез «предлог сокращать или останавливать поставки газа».

Накануне заместитель представителя министров Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что не знает, где находится турбина Siemens для «Северного потока», сообщает на сайте kp.ru.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что в ситуации с турбинами Siemens есть искусственные сложности, привнесенные санкциями, незаконными ограничениями. По его словам, ситуацию необходимо решить, но российская сторона мало что может здесь сделать, передает RT.

«Газпром» 4 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с санкциями против РФ. 17 июля стало известно, что канадская сторона всё же отправила оборудование в Германию.

29 июля зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода «Северный поток». Кроме того, по словам Маркелова, отправка газотурбинного двигателя из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта.

В тот же день энергетическая компания Siemens Energy опровергла информацию о том, что получала сообщения о повреждениях турбин на газопроводе «Северный поток».

18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с Трюдо высказал недовольство граждан, которые «никогда не воспримут» решение Оттавы вернуть турбину для российского трубопровода «Северный поток», пишет REGNUM.