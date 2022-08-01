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В кабмине ФРГ отказались назвать местоположение турбины Siemens

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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Florian Gaertner
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Заместитель представителя министров Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что не знает, где находится турбина Siemens для «Северного потока». Об этом он сказал 1 августа на брифинге в Берлине.

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«Турбина на месте, физическое местонахождение мне неизвестно», — приводит его слова «Газета.Ru».

«Газпром» 4 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с санкциями против РФ. 17 июля стало известно, что канадская сторона все же отправила оборудование в Германию.

27 июля правительство Германии заявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

Позднее, 29 июля, зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода «Северный поток». Кроме того, по словам Маркелова, отправка газотурбинного двигателя из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта.

В тот же день энергетическая компания Siemens Energy опровергла информацию о том, что получала сообщения о повреждениях турбин на газопроводе «Северный поток».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в ситуации с турбинами Siemens есть искусственные сложности, привнесенные санкциями, незаконными ограничениями. По его словам, ситуацию необходимо решить, но российская сторона мало что может здесь сделать.

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