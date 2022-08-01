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Песков оценил ситуацию с турбинами Siemens для «Северного потока»

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Фото: Global Look Press/Paul Zinken
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Дополнительных комментариев по ситуации с турбинами Siemens для «Северного потока» у Кремля нет. Об этом 1 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Газпром» изложил ситуацию», — отметил он.

По словам Пескова, есть поломки турбин, требующие ремонта.

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Как добавил представитель Кремля, в ситуации есть искусственные сложности, привнесенные санкциями, незаконными ограничениями.

«Эту ситуацию надо решать, и здесь мало что может сделать российская сторона», — заключил он.

29 июля энергетическая компания Siemens Energy опровергла информацию о том, что получала сообщения о повреждениях турбин на газопроводе «Северный поток». Ранее в тот же день зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода «Северный поток».

Он отметил, что отправка газотурбинного двигателя из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта. Он отметил, что скоро «Газпром» обнародует часть переписки с Siemens по поводу ремонта турбин.

4 и 15 июня «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с санкциями против РФ. 17 июля стало известно, что канадская сторона все же отправила оборудование в Германию.

27 июля правительство Германии заявило о готовности турбины к передаче российской стороне. После этого Маркелов сказал, что Siemens не проводит ремонт неисправных двигателей газопровода «Северный поток», из-за чего в настоящее время на компрессорной станции «Портовая» работает только один газотурбинный двигатель. Всего на станции установлено шесть газоперекачивающих агрегатов немецкой компании.

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