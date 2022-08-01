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Белый дом счел условия России по обмену заключенными несерьезными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США не считают встречные предложения Москвы по обмену заключенными серьезными. Об этом в понедельник, 1 августа, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«(Нам) было сделано контпредложение, которое мы не считаем серьезным контрпредложением. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры», — сказала она.

По словам Жан-Пьер, она не готова раскрыть детали обсуждаемой сделки. При этом добавила, что Вашингтон заинтересован в добросовестном диалоге с российской стороной, чтобы освободить Грайнер, которую судят за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего срок за шпионаж.

Телеканал CNN 29 июля сообщил со ссылкой на некие осведомленные источники, что российская сторона запросила у США добавить к обвиненному в торговле оружием, удерживаемому на территории страны Виктору Буту в список на обмен еще одного гражданина.

Об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки стало известно 27 июля. CNN отмечал, что предпринимателя Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

В тот же день стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен на днях провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по вопросу судьбы американских граждан, арестованных в России.

Как сообщил «Известиям» высокопоставленный осведомленный источник, РФ не считает равнозначным обмен американца Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, так как статья Уилана — шпионаж — не предполагает обмена на гражданского.

По мнению экс-президента США Дональда Трампа, предложенный обмен российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер является «не очень хорошей сделкой». Он отметил, что в России бдительно относятся к наркотическим веществах.

Ранее, 15 июня, Мосгорсуд вынес приговор гражданину США Полу Уилану. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против РФ. Следствие в отношении Уилана окончательно завершилось в феврале 2020 года. Позже Мосгорсуд два раза переносил судебный процесс.

Спортсменка Бриттни Грайнер, член Национальной баскетбольной ассоциации, двукратная олимпийской чемпионка по баскетболу в составе сборной США была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. 7 июля прокуратура представила доказательства по делу спортсменки, которая полностью признала свою вину.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 1 июля отметил отсутствие политических мотивов в аресте спортсменки.

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