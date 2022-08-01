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Трамп назвал обмен заключенными США и РФ «не лучшей сделкой»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что предложенный обмен заключенными с Россией является «не очень хорошей сделкой». Его слова о возможном обмене российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 30 июля приводит Fox News.

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«Она знала, что не надо туда отправляться, накачанной наркотиками, и признала это. Полагаю, она признала это без особого давления, так как это было очевидно, так что это, конечно, не выглядит очень хорошей сделкой, не так ли?» — сказал он.

Трамп отметил, что в России очень бдительно относятся к наркотическим веществах и «не любят наркотики», а Грайнер, будто специально, отправилась туда с запрещенными веществами.

«И ее поймали. И теперь мы должны ее вытащить — а она, знаете ли, зарабатывает кучу денег, я думаю. Мы должны вывести ее на чистую воду», — добавил политик.

27 июля телеканал CNN рассказал об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки.

Согласно данным канала, предпринимателя Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила ранее на этой неделе, что, хотя Кремль и официальные лица США ведут переговоры, «конкретного результата пока нет». Она уточнила: стороны исходят из того, что в ходе переговоров должны быть учтены интересы обеих сторон.

мериканская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. 7 июля прокуратура представила доказательства по делу спортсменки, которая полностью признала свою вину.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

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