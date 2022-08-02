В РФ не увидели равнозначности в обмене Уилана на Бута

РФ не считает равнозначным обмен американца Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, так как статья Уилана — «Шпионаж» — не предполагает обмена на гражданского. Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный осведомленный источник. Он отметил, что Уилана «поймали с поличным», в то время как гражданин РФ Бут «невиновен, его подставили американцы».

«Уилан осужден за шпионаж, его поймали с поличным во время совершения преступления. Больше деталей сказать не могу. Бут же невиновен, его подставили американцы, заставив использовать его самолет для проведения их провокации», — пояснил источник.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предложении РФ обменять Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков считает‎, что непринципиально, кто виноват больше, кто меньше, главная цель двух государств — вернуть своих граждан.

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Статьей не вышел: РФ не видит равнозначности в обмене Уилана на Бута