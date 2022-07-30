CNN сообщил о требовании Россией у США еще одного заключенного к обмену

Россия запросила у США добавить к обвиненному в торговле оружием, удерживаемому на территории страны Виктору Буту в список на обмен еще одного гражданина, сообщил телеканал CNN 29 июля со ссылкой на некие осведомленные источники.

По их данным, речь идет о россиянине Вадиме Красикове. Россия якобы сделала США соответствующий запрос, используя неофициальный канал, которым «пользуется ФСБ» (Федеральная служба безопасности).

«Источники сообщили CNN, что запрос в Вашингтоне сочли проблематичным по нескольким причинам, в том числе из-за того, что Красиков остается под стражей в Германии», — говорится в сообщении.

27 июля телеканал CNN рассказал об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки.

Согласно данным канала, предпринимателя Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Тогда же сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен на днях провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить судьбу американских граждан, арестованных в России.

В Общественной наблюдательной комиссии Московской области 12 мая рассказали, что российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, могут обменять на американскую баскетболистку.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. 7 июля прокуратура представила доказательства по делу спортсменки, которая полностью признала свою вину.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.