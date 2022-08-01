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Минсельхоз заверил в отсутствии дефицита чайной продукции на рынке

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией. Об этом сообщили 1 августа в Министерстве сельского хозяйства (Минсельхоз) РФ, комментируя решение международной чайной компании Ekaterra о прекращении своей деятельности на территории в России.

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«Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию», — сообщает министерство в своем Telegram-канале.

Об уходе Ekaterra с российского рынка стало известно ранее в понедельник. В компании пояснили, что такое решение было принято из-за текущей ситуации, не позволяющей стабильно развивать бизнес. Таким образом, к концу текущего года чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России.

Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что уход с российского рынка компании Ekaterra позитивно скажется на отечественных производителях и приведет к расширению их ассортимента.

Он отметил, что всё оборудование Ekaterra на заводе в Санкт-Петербурге вряд ли будет продано за рубеж и, скорее всего, останется в России. Чантурия не исключил, что Ekaterra перепродаст бизнес российским предприятиям, как это делали другие компании.

Решение об уходе ряда иностранных компании с российского рынка последовало после санкций Запада, введенных на фоне начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Рестрикции в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.

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