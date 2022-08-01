В «Росчайкофе» предрекли развитие чайной отрасли РФ с уходом Lipton и Brooke Bond

Уход с российского рынка владельца марок чая Lipton, Brooke Bond и Saito компании Ekaterra позитивно скажется на отечественных производителях и приведет к расширению их ассортимента. Такое мнение высказал в понедельник, 1 августа, глава отраслевого союза «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«В какой-то мере уход Ekaterra положительно скажется на объемах производства отечественных компаний — появится дополнительный стимул расширения продукции на имеющихся мощностях», — сказал Чантурия «Газете.Ru».

Он отметил, что всё оборудование Ekaterra на заводе в Санкт-Петербурге вряд ли будет продано за рубеж и, скорее всего, останется в России.

Таким образом Чантурия не исключил, что Ekaterra перепродаст бизнес российским предприятиям, как это делали другие компании. В частности, глава союза напомнил, что в начале мая подобная схема уже была опробована на кофейном рынке. Тогда компания Paulig, владеющая предприятием по обжарке зерен, продала его фирме-конкуренту Milagro.

Ранее в понедельник пресс-служба Ekaterra сообщила, что компания прекращает свою деятельность в России. К концу 2022 года чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond, которые принадлежат Ekaterra, перестанут производиться в России. После этого полностью будет прекращена их продажа и дистрибуция на российском рынке.

В компании решение объяснили тем, что текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес в РФ.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными странами Запада в ответ на спецоперацию по защите Донбасса. С конца февраля продажи приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и др. Однако вскоре некоторые бренды объявили о возвращении на российский рынок.