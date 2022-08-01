Международная чайная компания Ekaterra прекращает работу в России
Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации, сообщила пресс-служба фирмы.
В компании пояснили, что такое решение принято, поскольку текущая ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес.
Прекращение деятельности Ekaterra означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России к концу 2022 года. После этого компания Ekaterra полностью прекратит их продажу и дистрибуцию на российском рынке.
В заявлении Ekaterra говорится, что в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме.