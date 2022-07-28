Голыми руками: как в России будут развивать производство иван-чая

В Минсельхозе рассмотрят предложение включить иван-чай (кипрей узколистный) в список сельхозпродукции, сообщил «Известиям» председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов. Этот статус позволит предприятиям получать федеральную поддержку и откроет широкие возможности для экспорта. Кипрей — неприхотливое многолетнее растение, одно из самых распространенных в России. Его можно выращивать почти везде, но полезные свойства до сих пор официально не подтверждены. К тому же кипрей собирают вручную, и это сильно увеличивает его себестоимость, а значит, и конечную цену продукта. Что можно сделать, чтобы помочь отрасли, — в материале «Известий».

Зачем поддерживать производство иван-чая

Обратить особое внимание на кипрей Александр Хлынов предложил на форуме «Сильные идеи для нового времени». Он сказал об этом президенту России Владимиру Путину на пленарном заседании. По словам предпринимателя, господдержка позволит развивать целую отрасль: сейчас более 100 предприятий в стране изготавливают продукцию из кипрея, в том числе традиционный чай.

Рынок горячих напитков России оценивается примерно в 300 млрд рублей в год, пояснил Хлынов, но локализация производства сырья составляет всего 0.2%. По его подсчетам, если доля достигнет 30–35%, это позволит сохранить в стране около 100 млрд рублей выручки и создаст тысячи рабочих мест.

Глава государства пообещал отправить предложения Хлынова в Минсельхоз и добавил, что иван-чай полезнее кока-колы, где «одна химия». А губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал максимально поддержать местных производителей этого продукта и заявил, что регион способен напоить иван-чаем всю Россию.

Голыми руками Фото: ТАСС/Евгений Софронеев

Кипрей узколистный собирают по всей России, преимущественно в северных широтах. С одной стороны, его производство не требует больших затрат: иван-чай — дикорос и отлично растет без дополнительных усилий со стороны человека. С другой — именно это не позволяет в разы увеличить объемы: оборудования по механизированной посадке и сбору листьев кипрея нет.

— Иван-чай любит хорошо освещенные места, опушки леса, предпочитает среднеувлажненные почвы. Распространяется самосевом, плодики разносятся ветром. Быстро появляется на гарях и вырубках. В некоторых местах иван-чай много лет доминирует среди травостоя, то есть в принципе серьезных затрат на выращивание нет. Для производственных целей необходимо оптимизировать процессы сборки, сушки и ферментации иван-чая. К сожалению, собирать и перерабатывать приходится в основном вручную, — рассказал «Известиям» аттестованный эксперт Россельхознадзора по фитосанитарному контролю, кандидат биологических наук Константин Китаев.

Александр Хлынов в беседе с «Известиями» добавил, что ручной сбор сильно повышает себестоимость продукции. Механизация позволила бы значительно снизить цену на продукт и увеличить объемы производства.

— Сейчас стоимость иван-чая на полках выше, чем стоимость обычного чая, в 2,5 – 3 раза. И это, конечно, является стоп-фактором для потребителей с точки зрения вхождения в продукт. […] Вручную человек может собрать 50 – 70 кг, на гектар нужно около 100 человек, а комбайн соберет с гектара 5 т зеленой массы. К тому же одна машина спокойно уберет 5 – 7 га за смену. Она эквивалентна 500 людям.

Помочь развитию отрасли может включение иван-чая в перечень сельхозпродукции. Константин Китаев отметил, что такой статус дает немало преимуществ предпринимателям.

Голыми руками1 Фото: ТАСС/Евгений Софронеев

— Он позволяет сельхозпроизводителю перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога. Это может привлечь к выращиванию иван-чая крупные предприятия, поскольку единый сельскохозяйственный налог для них выгоднее, чем общее налогообложение. Кроме того, внимание к этой культуре может стимулировать селекционную работу и включение в реестр селекционных достижений, — пояснил он.

Кроме того, такое решение открывает возможности льготного кредитования, субсидирования и получения господдержки, сказала «Известиям» аграрный предприниматель, гендиректор одного из крупнейших сельхозпредприятий Тульской области ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская.

— Это положительно стимулирует бизнес наращивать мощности. Если говорить чуть шире, то производство традиционных для нашей страны продуктов наравне с популяризацией ремесел — это работа не только в сторону импортозамещения, но и подсвечивание исторической идентичности, традиций и вкуса, — добавила эксперт.

Чем полезен иван-чай

Сейчас иван-чай не входит в список не только сельхозпродукции, но и официальных лекарственных растений, к производству которых предъявляются особые требования. Однако это тот редкий случай, когда широко применяемое в народе растение хорошо и подробно изучено. Полезными свойствами кипрея интересовались как советские, так современные ученые.

Исследователи из Владимира и Санкт-Петербурга, кандидаты технических наук Ольга Иринина и Светлана Елисеева собрали основные научные изыскания последних лет в одной статье. Они отмечают, что биохимический состав иван-чая содержит от 69 до 71 полезных микроэлементов и включает белки, минеральные вещества, витамины и биологически активные вещества. Кроме того, кипрей — богатый источник полифенолов.

Голыми руками2 Фото: Global Look Press/Russian Look/George Zakharchuk

За счет этого растение оказывает благотворное влияние на организм сразу по нескольким направлениям. Оно, к примеру, защищает от токсичных соединений тяжелых металлов и полезно работникам промышленных предприятий — нефтяных, металлургических, химических и других. Помимо этого иван-чай обладает противовоспалительным эффектом, стимулирует иммунитет и нормализует слизистую оболочку рта, предотвращая кариес.

Еще одно свойство кипрея — влияние на нервную систему, отмечают авторы статьи. Он может и тонизировать, и успокаивать, его полезно применять при неврозах, посттравматических расстройствах, депрессиях и тревожных состояниях.

«Иван-чай при правильном приготовлении и употреблении оказывает мягкое бодрящее действие на организм, без нежелательных последствий. Он содержит массу веществ, связывающих свободные радикалы, благодаря чему обладает омолаживающими, защитными и естественно восстанавливающими свойствами. В иван-чае отсутствуют кофеин, пуриновые основания, щавелевая и мочевая кислоты — вещества, которыми богат традиционный чай и которые способствуют нарушению обмена веществ», — поясняют Иринина и Елисеева.

Однако могут быть и побочные эффекты, например излишняя сонливость или расстройство желудка. Они возникают редко.

Александр Хлынов отметил, что отрасли крайне важно получить официальное подтверждение Минздрава о полезных свойствах кипрея . Предприниматели подготовят соответствующее письмо в ведомство.

— В советское время на территории России, Украины, Белоруссии изучались свойства иван-чая, и эти данные остались в справочниках и источниках. В современной России тоже проводилась такая работа, и есть публикации в авторитетных зарубежных изданиях о высоких антиоксидантных свойствах кипрея, что уже имеет статус научной статьи, но официального подтверждения сейчас нет . Мы это инициируем. Хотим, чтобы профильные институты получили на исследования грантовую поддержку, — подчеркнул он.

Голыми руками3 Фото: ТАСС/Евгений Софронеев

Как будут развивать отрасль

У производителей иван-чая амбициозные цели — нарастить долю на отечественном рынке горячих напитков и выйти на экспорт. Однако из кипрея делают не только чай, но и холодные напитки, в том числе газированные. На основе растения изготавливают БАДы, его можно добавлять в хлеб, соленья и салаты. Также в Сети продают специальные сборы для самостоятельного приготовления настоек, поэтому рынок потенциально широк.

Помочь российским производителям кипрея уже взялось Агентство стратегических инициатив. Как рассказал «Известиям» операционный директор АСИ Георгий Белозеров, у проекта высокий потенциал.

— Планируем работать с сетью наших экспертов для консультирования производителей иван-чая в ряде регионов, например в Вологодской области. Также агентство намерено сотрудничать по теме иван-чая с различными институтами развития и ведомствами — к примеру, с Минсельхозом, который уже активно включился в работу. Ожидаем, что развитие отрасли производства иван-чая как нового сельскохозяйственного продукта позволит россиянам открыть для себя интересный традиционный напиток, поможет создать в стране новые рабочие места, поддержать экономику регионов и укрепить здоровье россиян, — сказал он.