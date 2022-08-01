Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина получила первый транш помощи от Евросоюза в €500 млн
Мир
Киев сообщил о получении немецких РСЗО Mars 2
Общество
Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей
Общество
Мошенники начали использовать для автоподстав праворульные машины
Мир
В кабмине ФРГ отказались назвать местоположение турбины Siemens
Мир
Президент Болгарии назначил досрочные выборы после роспуска парламента
Мир
Закупочная стоимость газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза
Авто
Бетоновозам на базе «КамАЗов» увеличат коррозионную стойкость
Мир
Нефтесервисная компания Baker Hughes заявила об уходе из России
Мир
Байден заявил о готовности США обсуждать с Россией контроль над вооружениями
Мир
В Латвии заявили об отсутствии поставок газа из России с 30 июля
Мир
Суд ДНР рассмотрит уголовное дело еще пятерых иностранных наемников

МИД Сербии оценил ситуацию в Косово и Метохии

Глава МИД Сербии Селакович: ситуация в Косово и Метохии стала спокойнее
0
Фото: ТАСС/dpa/Festim Beqiri
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация в Косово за последние сутки стала спокойнее, но при этом остается чрезвычайно хрупкой. Об этом заявил 1 августа журналистам глава МИД Сербии Никола Селакович.

Всем смирно: почему ситуация на границе Сербии и Косово стала спокойнее
И как Евросоюз пытается решить конфликт между Белградом и Приштиной

«По сравнению со вчерашним днем ситуация, похоже, стала немного спокойнее, чем была до этого, но она продолжает оставаться очень и очень хрупкой», — сказал глава сербской дипломатии.

Ранее в понедельник директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, отметил, что полиция Косово хотела «разобраться» с местными сербами, поэтому на север края стянули боевиков с бойцами спецназа. Конфликта хотели Приштина и премьер Косова Альбин Курти, отметил он.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич добавила, что постоянные провокации премьера непризнанного Косово довели ситуацию в Косово и Метохии до эскалации. Сербия не провоцировала кризис в Косово и Метохии, заключила она.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косова и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Тогда же Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

По информации газеты «Данас», на севере частично признанной Республики Косово 31 июля работали сирены воздушной тревоги. Издание «Вечерние новости» написало, что перед новой базой пограничной полиции Косово недалеко от административного пункта «Ярине» распределены бойцы подразделения быстрого реагирования с оружием. Кроме того, стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

В то же время министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз (ЕС) к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

Косовско-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022