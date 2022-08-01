МИД Сербии оценил ситуацию в Косово и Метохии

Ситуация в Косово за последние сутки стала спокойнее, но при этом остается чрезвычайно хрупкой. Об этом заявил 1 августа журналистам глава МИД Сербии Никола Селакович.

«По сравнению со вчерашним днем ситуация, похоже, стала немного спокойнее, чем была до этого, но она продолжает оставаться очень и очень хрупкой», — сказал глава сербской дипломатии.

Ранее в понедельник директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, отметил, что полиция Косово хотела «разобраться» с местными сербами, поэтому на север края стянули боевиков с бойцами спецназа. Конфликта хотели Приштина и премьер Косова Альбин Курти, отметил он.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич добавила, что постоянные провокации премьера непризнанного Косово довели ситуацию в Косово и Метохии до эскалации. Сербия не провоцировала кризис в Косово и Метохии, заключила она.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косова и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Тогда же Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

По информации газеты «Данас», на севере частично признанной Республики Косово 31 июля работали сирены воздушной тревоги. Издание «Вечерние новости» написало, что перед новой базой пограничной полиции Косово недалеко от административного пункта «Ярине» распределены бойцы подразделения быстрого реагирования с оружием. Кроме того, стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

В то же время министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз (ЕС) к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

Косовско-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.