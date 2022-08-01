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СК возбудил уголовное дело после атаки на штаб ЧФ в Севастополе

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В Крыму возбудили уголовное дело по факту атаки на территории штаба Черноморского флота в Севастополе. Об этом 1 августа сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

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«По факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «е» ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно предварительной информации, которую приводит СК, 31 июля около 6:00 на территории штаба Черноморского флота взорвался самодельный беспилотник, начиненный поражающими элементами. Пострадали шесть человек, их госпитализировали. Кроме того, частично разрушена стена, повреждены фасад и окна здания.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в СК.

О том, что на территории штаба Черноморского флота России в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник, стало известно накануне. После, как напоминает «Газета.Ru», появились кадры произошедшего.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отмененные в связи с этим праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота проводиться в другой день не будут.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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