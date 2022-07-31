Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ в Севастополе окончательно отменили

Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота, отмененные в связи с атакой на штаб Черноморского флота, не будут проводиться в другой день. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом День ВМФ, его, бесспорно, отметят. Единственное, не будет массовых мероприятий. Сегодня еще спортивное мероприятие было запланировано — соревнования по хайдайвингу, их, скорее всего, перенесем на день, возможно, на два. Переноса официального празднования не предполагается», — сказал он.

Утром в воскресенье на территории штаба Черноморского флота России в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник.

Пострадавшие ранены стеклом, разбившимся от взрывной волны. На данный момент известно о шести пострадавших, двое из них находятся в состоянии средней тяжести.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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