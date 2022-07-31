Развожаев прокомментировал состояние пострадавших при атаке на штаб ЧФ

Число пострадавших при взрыве во дворе штаба Черноморского флота РФ в Севастополе увеличилось до шести человек, двое из них находятся в состоянии средней тяжести. Об этом 31 июля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Двое в средней степени тяжести, остальные — в легкой. Вся помощь необходимая оказывается», — сказал губернатор города.

Ранее он сообщил, что на территории штаба Черноморского флота России в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник. Пострадавшие ранены стеклом, разбившимся от взрывной волны.

Утром в воскресенье Развожаев прибыл в штаб Черноморского флота. Ранее в этот день он сообщил, что украинские войска, по предварительным данным, с использованием беспилотника нанесли удар по двору штаба Черноморского флота.

Все мероприятия в честь Дня Военно-морского флота отменены в Севастополе из соображений безопасности. На месте происшествия работают сотрудники ФСБ РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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