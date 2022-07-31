Штаб ЧФ в Севастополе прокомментировал атаку самодельного беспилотника

На территории штаба Черноморского флота России в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе флота.

«В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек», — говорится в сообщении.

Пострадавшим от осколков разбившегося стекла уже оказана помощь.

Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл в штаб Черноморского флота. Ранее в этот день он сообщил, что украинские войска, по предварительным данным, с использованием беспилотника нанесли удар по двору штаба Черноморского флота.

Все мероприятия в честь Дня Военно-морского флота отменены в Севастополе из соображений безопасности. На месте происшествия работают сотрудники ФСБ, обстоятельства выясняются.

Ранее в этот день депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму, приближая в рамках спецоперации победу над киевским режимом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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