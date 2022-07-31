Пожар на площади 600 кв. м произошел на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы загорелось здание рынка, огонь распространился на площади 600 кв. м. Об этом стало известно в воскресенье, 31 июля.

Кадры с происшествием распространили в Сети местные жители. В процессе возгорания произошло обрушение кровли здания на всей площади.

Как отмечается, пожар был ликвидирован в 03:56 мск.

Обстоятельства происшествия, а также сведения о погибших и пострадавших уточняются.

Ночью 29 июля произошел пожар в хостеле на юге Москвы в результате которого погибли восемь человек, еще восемь человек были госпитализированы. В экстренных службах отметили, что смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Гендиректору хостела Пресненский суд столицы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора в жилом помещении.