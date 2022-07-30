«Газпром» прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора

Российская компания «Газпром» остановила поставки газа в Латвию по июльской заявке. Об этом 30 июля говорится в Telegram-канале госкомпании.

Причиной названо нарушение условий отбора газа.

«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», — отметила российская сторона.

28 июля глава латвийской газораспределительной компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что Рига возобновила закупки газа в России, расплачиваясь за него в евро. Он подчеркнул, что газ покупают не напрямую у «Газпрома», а у другого поставщика, но это коммерческая информация и ее публично не разглашают.

Литва в мае 2022 года соединилась с Польшей магистральным газопроводом (GIPL). В Литве также есть свой терминал сжиженного газа и газовоз «Индепендент». GIPL соединяет газовые рынки Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии с Евросоюзом.

Еврокомиссия 20 июля предложила странам ЕС поставить цель по сокращению спроса на газ на 15% с августа 2022 года по апрель 2023-го, чтобы повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок. Инициатива в изначальном варианте не встретила поддержки среди альянса: ее не поддержали Испания, Португалия, Греция, Венгрия.

26 июля главы энергетических ведомств стран Евросоюза согласовали «существенно облегченный» план сокращения потребления газа в альянсе.

В апреле латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не хотят покупать у России газ. Премьеры этих стран договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти дефицит голубого топлива.

Латвия заявила о полном отказе от российского газа с 1 января 2023 года. Поддержанные cеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.