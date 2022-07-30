Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии
Общество
Теплая погода в выходные и первые дни августа ждет жителей ЦФО
Мир
В Британии заявили об усилении России на фоне провальных западных санкций
Мир
ВСУ нанесли удар по колонне с гуманитарным грузом для жителей Энергодара
Мир
В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян
Мир
Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке
Экономика
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке
Происшествия
В Чите ввели режим ЧС из-за наводнения
Мир
В Госдуме назвали Зеленского и США ответственными за удар по СИЗО в Еленовке
Мир
Пентагон сообщил о закупках ЗРК NАSAMS для Украины
Общество
В школах России с сентября введут новый формат классных часов
Мир
Financial Times указала на непрочность единства ЕС в отношении России
Сюжет:

«Газпром» прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская компания «Газпром» остановила поставки газа в Латвию по июльской заявке. Об этом 30 июля говорится в Telegram-канале госкомпании.

Закатить трубу: к чему приведут планы ЕС сократить потребление газа на 15%
Поможет ли это преодолеть энергокризис и при чем тут рецессия

Причиной названо нарушение условий отбора газа.

«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», — отметила российская сторона.

28 июля глава латвийской газораспределительной компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что Рига возобновила закупки газа в России, расплачиваясь за него в евро. Он подчеркнул, что газ покупают не напрямую у «Газпрома», а у другого поставщика, но это коммерческая информация и ее публично не разглашают.

Литва в мае 2022 года соединилась с Польшей магистральным газопроводом (GIPL). В Литве также есть свой терминал сжиженного газа и газовоз «Индепендент». GIPL соединяет газовые рынки Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии с Евросоюзом.

Еврокомиссия 20 июля предложила странам ЕС поставить цель по сокращению спроса на газ на 15% с августа 2022 года по апрель 2023-го, чтобы повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок. Инициатива в изначальном варианте не встретила поддержки среди альянса: ее не поддержали Испания, Португалия, Греция, Венгрия.

26 июля главы энергетических ведомств стран Евросоюза согласовали «существенно облегченный» план сокращения потребления газа в альянсе.

В апреле латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не хотят покупать у России газ. Премьеры этих стран договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти дефицит голубого топлива.

Латвия заявила о полном отказе от российского газа с 1 января 2023 года. Поддержанные cеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022