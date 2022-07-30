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Минобороны показало боевую работу группы огневой поддержки армейской авиации ЗВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры вооруженных формирований Украины (ВФУ), сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиаподдержке подразделений. Минобороны 30 июля опубликовало кадры работы авиации.

Все полеты проходят на предельно малой высоте. В ходе выполнения заданий экипажи отрабатывают задачи визуальной разведки. В случае обнаружения военных объектов, техники или диверсионных групп ВФУ — уничтожают их. Военные летчики многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ выходят на маршруты воздушного патрулирования по несколько раз в день.

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Стрелки групп огневой поддержки авиации прикрывают вертолеты армейской авиации с воздуха, наблюдают за объектами и транспортом на земле и выявляют огневые точки противника во время патрулирования местности.

Также зачастую военнослужащие, рискуя собственной жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны. Группы меняются несколько раз в сутки, чтобы без перерыва выполнять свои задачи в небе.

«Выполняем задачи и мероприятия, такие, как сопровождение гуманитарных и военных грузов, досмотр подозрительной техники, а также ее разминирование. Осуществляем поисково-спасательные действия в случае нештатных ситуаций», — рассказал командир разведывательного взвода Степан.

Ка-52 вернулись с очередного успешного удара. Перед экипажем прикрывающего Ми-35, и прежде всего перед группой огневого прикрытия на Ми-8 на этот раз стояла дополнительная задача. Несколько дней назад местные фермеры сообщили, что у поля, где шла уборка озимой пшеницы, они обнаружили брошенный автомобиль. Двери открыты, номерных знаков нет. Подходить побоялись — вдруг заминировано. Штурманы построили маршрут, чтобы пройти над указанным квадратом. Сигнал подтвердился. Было принято решение отправить для проверки подозрительной машины группу огневого прикрытия.

Растяжек и «Лепестков» — противопехотных мин — на месте не оказалось. В бардачке брошенного автомобиля — папка с бумагами. В багажнике обнаружили кофр от переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) западного образца. Рядом с автомобилем был обнаружен отстрелянный ПЗРК Javelin. В Минобороны отметили, что, судя по всему, «отработали и бросили машину».

На всю операцию группа потратила 6 минут 40 секунд.

23 июня Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений морской пехоты в ходе спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. Российские военнослужащие вступили в контрбатарейную борьбу с бойцами ВФУ. В ходе противостояния расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» успешно атаковали позиции, с которых противник вел артобстрел.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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