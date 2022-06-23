Минобороны показало боевую работу артиллеристов морской пехоты

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений морской пехоты на спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса.

Российские военнослужащие вступили в контрбатарейную борьбу с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе противостояния расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» успешно атаковали выявленные позиции, с которых противник вел артобстрел.

Кроме того, морпехи ВС РФ отработали огневые задачи по стратегическим объектам и укрепленным опорным пунктам ВСУ. Для уничтожения долговременных укреплений были использованы 152-миллиметровые боеприпасы на фугасное действие.

На протяжении всего времени боевые расчеты контролировали поражение целей с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

21 июня Минобороны сообщило об уничтожении ракетами «Оникс» ангаров с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2» на аэродроме под Одессой. Накануне Вооруженные силы РФ этими же средствами ликвидировали станцию управления беспилотниками и еще два аппарата.

Оборонное ведомство также показало кадры уничтожения 155-миллиметровых гаубиц М777, принадлежащих ВСУ. В четырехминутном ролике показано, как артиллеристы-разведчики сначала установили координаты орудий американского производства, а затем высокоточным артиллерийским орудием был нанесен удар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. В свою очередь, Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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