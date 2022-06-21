Минобороны России показало кадры уничтожения 155 мм гаубиц М-777 ВСУ

Минобороны России показало кадры уничтожения 155 мм гаубиц М-777 Вооруженных сил Украины (ВСУ), полученное от США и стран Европы.

Российские артиллеристы-разведчики установили координаты огневых позиций гаубиц американского производства, которые поступили на вооружение ВСУ. Затем беспилотники произвели дополнительную разведку огневых позиций противника.

Артиллерийский удар по гаубицам М-777 был нанесен высокоточными артиллерийскими боеприпасами.

В результате были уничтожены два взвода гаубиц американского производства и боекомплекты к ним.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили 15 гаубиц М777, которые передали Украине США и страны Европы. Западные вооружения уничтожены в районе железнодорожной станции Дружковка. По словам Конашенкова, гаубицы не успели сделать ни одного выстрела.

Также Вооруженные силы РФ в ответ на диверсии Киева уничтожили ракетами «Оникс» ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2» на аэродроме под Одессой.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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