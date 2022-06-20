ВС РФ уничтожили станцию управления беспилотниками на аэродроме под Одессой

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар крылатой ракетой комплекса «Бастион» по аэродрому под Одессой. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что в результате удара ракетой «Оникс» была уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Байрактар ТБ2» и два БПЛА этого комплекса.

«В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки поражено 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Куртимовка, Очертино, Тоненькое, Сухая Балка, Новгородское, Майоровка, Отрадовка и Зайцево», — также отметили в ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Подгорное уничтожены две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами.

10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепра уничтожена авиационная техника Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ.

До этого, 4 июня, в районе Одессы средства противовоздушной обороны сбили самолет военно-транспортной авиации Воздушных сил Украины. Он доставлял вооружение и боеприпасы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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