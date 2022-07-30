ЦБ РФ отреагировал на публикацию Forbes об отмене биржевых торгов доллара и евро

Центральный банк России (ЦБ РФ) моделирует вместе с участниками рынка разные сценарии влияния антироссийских санкций на финансовый сектор страны для проработки реакции на изменения внешних условий. Такое заявление ЦБ РФ сделал 29 июля.

«Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», — рассказали в пресс-службе регулятора «РИА Новости».

Таким образом в регуляторе прокомментировали публикацию Forbes, который ранее в тот же день рассказал о подготовке ЦБ к вариантам действий в случае возможного прекращения биржевых торгов долларом и евро из-за санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра. Как уточняется, регулятор рассматривает вариант создания аналога информационного агентства Bloomberg для альтернативного способа формирования курса валют.

14 июня Московская биржа заявила о том, что приостанавливает торги швейцарским франком из-за антироссийских санкций, к которым присоединился Берн. Отмечается, что исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам продолжается в обычном режиме, а Мосбиржа ведет работу с банками-корреспондентами над возобновлением торгов.

15 июня Председатель Правительства России Михаил Мишустин рассказал о том, что российская экономика плавно адаптируется к введенным против нее западным ограничениям. В значительной степени этому способствуют решения, принятые в рамках достижения национальных целей развития до 2030 года, объяснил он, и добавил, что правительство России за три месяца включило более 300 мероприятий в план первоочередных действий по поддержке экономики страны в условиях санкций.

31 мая институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова сообщил о том, что большая часть российских предпринимателей (77%) успешно приспособилась к новым экономическим условиям, вызванным санкциями против России.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что страна успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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