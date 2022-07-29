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Forbes рассказал о подготовке ЦБ РФ к отмене биржевых торгов долларом и евро

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Фото: Global Look Press/Bernard Jaubert
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Центральный банк России прорабатывает варианты действий в случае прекращения биржевых торгов долларом и евро. Об этом 29 июля рассказало издание Forbes.

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Российский денежно-кредитный регулятор работает над созданием альтернативного механизма формирования курса доллара и евро к рублю из-за угрозы введения санкций против Национального клирингового центра и Мосбиржи, рассказал один из собеседников издания.

Как уточняется, регулятор рассматривает вариант создания аналога информационного агентства Bloomberg, которое, вероятно, будет формировать курс валют на основе котировок 10 крупнейших банков России.

14 июня Московская биржа заявила о том, что приостанавливает торги швейцарским франком из-за антироссийских санкций, к которым присоединился Берн. Отмечается, что исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам продолжается в обычном режиме, а Мосбиржа ведет работу с банками-корреспондентами над возобновлением торгов.

15 июня Председатель Правительства России Михаил Мишустин рассказал о том, что российская экономика плавно адаптируется к введенным против нее западным ограничениям. В значительной степени этому способствуют решения, принятые в рамках достижения национальных целей развития до 2030 года, объяснил он, и добавил, что правительство России за три месяца включило более 300 мероприятий в план первоочередных действий по поддержке экономики страны в условиях санкций.

31 мая институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова сообщил о том, что большая часть российских предпринимателей (77%) успешно приспособилась к новым экономическим условиям, вызванным санкциями против России.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что страна успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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