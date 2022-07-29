Останкинская телебашня сменила цвет по случаю Международного дня тигра

Останкинская телебашня в Москве изменила цвет в поддержку Международного дня тигра, который отмечается 29 июля. Специальная подсветка секторов башни напомнит о рыже-черном окрасе шубки животного и о том, как тигры нуждаются в защите от полного истребления на планете. Подсветка будет украшать телебашню с 29 июля по 1 августа.

Днем медиафасад Останкинской телебашни будет демонстрировать тематический видеоролик, а ночью — окрасится в тигриные цвета. Подобные московской акции пройдут и в других городах России.

Международный день тигра отмечается с 2010 года. Главная цель праздника — рассказать людям о проблеме исчезновения тигров и способах защиты хищников. В России для решения этих задач действует центр «Амурский тигр», его в 2013 году учредило Русское географическое общество.

В честь праздника в Московском зоопарке тигра Степана поздравили вкусным подарком. Зоологи подготовили хищнику вкусный и питательный завтрак из свежайшего мяса, предварительно упаковав его так, чтобы животному было интересно его добыть.

Накануне праздника первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый рассказал «Известиям», что помогает специалистам увеличивать количество амурских тигров в Приморье. По его словам, сейчас популяции ничего не угрожает.