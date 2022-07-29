Тигра Степана в Московском зоопарке поздравили с Международным днем тигра. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в Telegram-канале зоопарка.

29 июля отмечается Международный день тигра. Главная цель праздника — рассказать людям о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.

«В зоопарке мы поздравили тигра Степана с его днем. Зоологи подготовили вкусный и питательный завтрак из свежайшего мяса. Чтобы было интереснее, лакомство спрятали в коробке, подвесили на деревья и кусты», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, хищнику принесли и игрушки: шары, бочки и дорожные конусы.

Самый редкий тигр — амурский. Он находится под угрозой исчезновения, включен в Красную книгу РФ и Международную Красную книгу. Этот вид кошачьих давно содержится в Московском зоопарке.

5 октября сообщалось, что в Московском зоопарке появился новый обитатель — шестилетний тигр Степан. В конце августа он приехал в российскую столицу из филиала зоопарка под Великим Устюгом. Отмечалось, что хищник является гибридом суматранского и амурского тигров.