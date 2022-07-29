Вооруженные силы Швеции столкнулись с кадровым кризисом

Вооруженные силы (ВС) Швеции столкнулись с кадровым кризисом, испытывая ощутимую нехватку профессиональных офицеров. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщало издание Aftonbladet.

Отмечается, что половина летчиков-истребителей пригрозили уйти в отставку или уйти в отпуск этой осенью из-за ухудшения условий труда и пенсионных соглашений.

Как отмечается в материале, министр обороны Петер Хультквист выразил беспокойство из-за нехватки профессиональных офицеров,

По его словам, Швеции необходимы летчики-истребители, которые могут эксплуатировать и пилотировать самолеты.

«Необходимо принять меры, чтобы решение можно было найти быстро», — подчеркнул он.

27 июля газета Dagens Nyheter написала, что жители Швеции стали меньше вносить пожертвования в различные организации, оказывающие помощь Украине, по сравнению с периодом с начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

По данным издания, с марта по май в Швеции для Украины было собрано 2 млрд крон (около $200 млн) для организаций, среди которых: «Спасите детей», Красный Крест, ЮНИСЕФ.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а альянс — сильнее. На данный момент в Швеции ожидают принятия в НАТО решения о том, чтобы она стала членом Североатлантического альянса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.