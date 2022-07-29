Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поддержал идею выдачи сертификатов на жилье жителям Донбасса
Мир
Во Франции назвали беспрецедентной энергетическую ситуацию в стране
Мир
Обломки боеприпаса РСЗО HIMARS найдены в СИЗО в Еленовке
Мир
Путин поручил Хуснуллину помочь ЛНР и ДНР с восстановлением соцобъектов
Мир
Украинские националисты обстреляли склады с зерном в Запорожской области
Мир
США полностью отозвали запрос об экстрадиции Винника во Францию
Мир
Посол в Токио назвал бессмысленными протесты Японии об учениях ВС РФ в зоне Курил
Политика
В ГД объяснили отказ Аргентины, Бразилии и Мексики от позиции Запада по Украине
Мир
Северная Македония передала Украине предназначенные для утилизации танки
Мир
ВСУ при отступлении забросали Новолуганское в ДНР минами «Лепесток»
Мир
Вооруженные силы Швеции столкнулись с кадровым кризисом
Мир
Росгвардия задержала в ЛНР пособника ВСУ и нашла 100 кг взрывоопасных веществ

Вооруженные силы Швеции столкнулись с кадровым кризисом

Aftonbladet сообщило, что половина шведских пилотов могут уйти в отставку
0
Фото: Global Look Press/Markku Ulander
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы (ВС) Швеции столкнулись с кадровым кризисом, испытывая ощутимую нехватку профессиональных офицеров. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщало издание Aftonbladet.

В списках обозначиться: как РФ отреагировала на объявление ее главной угрозой НАТО
Путин прокомментировал заявления саммита альянса и ход специальной военной операции на Украине

Отмечается, что половина летчиков-истребителей пригрозили уйти в отставку или уйти в отпуск этой осенью из-за ухудшения условий труда и пенсионных соглашений.

Как отмечается в материале, министр обороны Петер Хультквист выразил беспокойство из-за нехватки профессиональных офицеров,

По его словам, Швеции необходимы летчики-истребители, которые могут эксплуатировать и пилотировать самолеты.

«Необходимо принять меры, чтобы решение можно было найти быстро», — подчеркнул он.

27 июля газета Dagens Nyheter написала, что жители Швеции стали меньше вносить пожертвования в различные организации, оказывающие помощь Украине, по сравнению с периодом с начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

По данным издания, с марта по май в Швеции для Украины было собрано 2 млрд крон (около $200 млн) для организаций, среди которых: «Спасите детей», Красный Крест, ЮНИСЕФ.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а альянс — сильнее. На данный момент в Швеции ожидают принятия в НАТО решения о том, чтобы она стала членом Североатлантического альянса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022