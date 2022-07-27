В Швеции отметили снижение объема пожертвований для Украины

Жители Швеции стали меньше вносить пожертвования в различные организации, оказывающие помощь Украине, по сравнению с периодом с начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом пишет 27 июля газета Dagens Nyheter.

По данным издания, с марта по май в Швеции для Украины было собрано 2 млрд крон (около $200 млн) для организаций, среди которых: «Спасите детей», Красный Крест, ЮНИСЕФ.

Огромный всплеск интереса к поддержке работы организации «Врачи без границ» был зафиксирован в феврале среди шведов. Однако в последние месяцы количество новых доноров стало меньше. В марте их было более 20 тыс., в мае — чуть свыше 5 тыс.

«Думаю, есть определенная усталость донора. Мы знаем, что летом желание делать пожертвования уменьшается, а потом будет замедление, люди вначале невероятно преданы делу», — рассказала газете менеджер по маркетингу и сбору средств Кати Альбректссо.

Шведский Красный Крест также фиксирует уменьшение потока поступающих средств.

«В июне мы получили, может быть, 4–5% целевых денег по сравнению с объемом марта. На начальном этапе всегда больше людей, которые делают пожертвования, затем через какое-то время их становится меньше, потому что многие уже подарили что-то», — пояснил представитель организации Анна-Карин Моден.

1 июля газета Politico сообщила, что главы западных государств, которые поддерживают киевский режим, опасаются, что их население утомится от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку.

23 июня президент Украины Владимир Зеленский указал, что усталость от темы событий в стране есть и среди других государств, и внутри регионов Украины.

До этого, 23 мая, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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