Минобороны РФ показало работу военнослужащих железнодорожных войск в ЛНР

В ходе специальной военной операции военные железнодорожники разминировали и восстановили более 150 км железных дорог, а также четыре железнодорожных моста на освобожденных территориях Луганской Народной Республики (ЛНР). На месте 29 июля побывал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

«На сегодняшний день восстановлено у нас более 150 км железнодорожных путей, на этом участке у нас восстановлено четыре мостовых перехода — малые мосты, заменены пролетные строения, также поменяны железнодорожные рубки в количестве 65 штук от 8 до 12 м, отремонтировано земляное полотно после взрывов», — рассказал заместитель командира бригады с позывным Барс.

Саперные подразделения войск Центрального военного округа обнаружили и обезвредили около 200 различных мин, растяжек с гранатами. Все устройства были эвакуированы в безопасное место и уничтожены.

К восстановительным работам также присоединились и местные железнодорожники, которые наравне с российскими военнослужащими производят ремонт путей.

Работа по восстановлению железнодорожного сообщения, проведенная военными, позволила наладить оперативный подвоз продуктов питания, строительных материалов и средств первой необходимости с территории России на освобожденные территории ЛНР.

Расчет железнодорожных войск работает днем и ночью, чтобы максимально быстро восстановить сообщение между освобожденными городами и селами. Сейчас для солдат совместно с путейцами ЛНР приоритетное направление — перегоны в сторону Лисичанска. Составы на этом участке из-за обстрелов не ходили несколько месяцев. Сейчас тут стало безопаснее, так как линия фронта отодвинулась. Для возобновления полноценного железнодорожного движения потребуется меньше месяца.

11 июля первый после освобождения Мариуполя регулярный пассажирский поезд отправился в Волноваху. Платформы всех населенных пунктов, которые встретятся на пути следования поезда, были подготовлены для его остановки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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