Первый после освобождения Мариуполя поезд отправился в Волноваху

Первый регулярный пассажирский поезд за последние пять месяцев отправился в 7 часов утра от пригородного железнодорожного вокзала города Мариуполя в Волноваху. Об этом 11 июля сообщил корреспондент «Известий» Данил Емельянов.

Поезд находился в пути 2 часа 44 минуты, проехал четыре крупные узловых станции и 19 остановочных. Платформы всех населенных пунктов, которые встретятся на пути следования поезда, подготовлены для его остановки.

«Состав включает в себя два пассажирских вагона. Они вместе вмещают до 200 человек. При увеличении пассажиропотока вагоны мы добавим», — цитирует «РИА Новости» генеральный директор Донецкой железной дороги Олег Колеватых.

Состав будет ездить два раза в день, утром и вечером. Стоимость билета в один конец составляет 27 рублей.

25 июня председатель общественной палаты (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман предположил, что на полное восстановление Мариуполя может потребоваться от трех до пяти лет.

Ранее, 23 июня, мирные жители рассказали, что Мариуполь перестраивается на мирный лад, в городе пустили первые автобусные маршруты, люди получили пенсии за март и апрель, также начинается строительство жилых кварталов.

22 июня корреспондент «Известий» Мери Бадунц также рассказала, что в Мелитополе готовятся к запуску первого за восемь лет пассажирского поезда в Джанкой — город на севере Крыма. Отмечается, что бывшее руководство станции вывезло весь подвижной состав, из-за чего персоналу после начала российской спецоперации по защите Донбасса перестали платить зарплату, а недовольным угрожали. Однако сейчас ситуация изменилась, люди начали возвращаться на работу.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».