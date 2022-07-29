Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 29 июля

Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и до 24 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в пятницу, 29 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 22 до 24 градусов выше нуля, ночью — до +14 градусов.

На территории Московской области в дневное время суток синоптики прогнозируют от 21 до 26 градусов тепла, в ночное — от +9 до +14 градусов.

Ожидается ветер северо-западного и западного направлений со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

28 июля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к середине следующей недели термометры покажут до +30 градусов. Он сообщил, что август в Центральной России прогнозируется немного теплее положенного.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что сейчас жаркая погода, накрывшая Западную Европу, обойдет Россию стороной. По его словам, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России.