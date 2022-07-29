В США назвали введение лимита цен на нефть из РФ инструментом против инфляции

Введение потолка цен на нефть из России — это один из самых действенных инструментов против инфляции. Такое заявление 28 июля сделала глава минфина США Джанет Йеллен.

«Установление ценового предела [на нефть] является одним из наиболее мощных инструментов в нашем распоряжении для борьбы с инфляцией, поскольку он позволит предотвратить новые скачки цен на энергоносители», — поделилась Йеллен во время пресс-конференции, трансляцию которой вел YouTube-канал PBS NewsHour.

22 июля президент США Джо Байден рассказал о том, что с помощью введения потолка цен на нефть из России Белый дом хочет понизить стоимость топлива в стране.

20 июля первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что минфин США планирует ввести потолок цен на российскую нефть к декабрю 2022 года.

В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.

22 июля глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что введение потолка цен на российскую нефть вызовет рост мировых цен на нефть на энергорынках. Она отметила, что Москва перенаправит поставки в страны, которые не присоединятся к этой инициативе.

21 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что, если «большая семерка» установит потолок стоимости российского черного золота и поставки энергоносителя из РФ прекратятся, стоимость нефти может взлететь до $380 за баррель.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Это обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост инфляции.

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