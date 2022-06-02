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Послы ЕС согласовали шестой пакет санкций против России

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Постпреды Евросоюза утвердили текст юридических документов по шестому пакету антироссийских санкций. Об этом сообщили в четверг, 2 июня, во французском председательстве ЕС.

Новый пакет санкций предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, а также частичное эмбарго на нефть.

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Помимо Сбербанка от SWIFT отключат еще два российских банка: Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Меры будут приняты, как только документ будет опубликован в официальном журнале ЕС.

Эмбарго распространяется на импорт российской нефти, перевозимой по морю. Кроме того, Евросоюз усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию.

Пакет включает также запрет на страхование судов, доставляющих нефть в третьи страны. Он вступит в силу через шесть месяцев после официального принятия мер и направлен на ограничение возможностей Москвы перенаправить экспорт нефти в другие страны мира.

Также расширен перечень граждан РФ, попадающих под санкции. В него вошли бизнесмены, представители СМИ и силовых структур. В последний момент из списка вычеркнули Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Санкции в ЕС требуют единогласного согласия 27 стран, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал последний пакет мер в течение нескольких недель. Из-за чего посланники ЕС согласились исключить патриарха Кирилла.

Санкции также предусматривают запрет вещания трех российских медиаструктур.

При согласовании шестого пакета санкций страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть. В итоге 18 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о блокировке нового пакета санкций.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия достойно выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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