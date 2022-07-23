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Байден оценил последствия установления потолка цен на российскую нефть

Байден ожидает, что потолок цен на нефть из России поможет снизить стоимость топлива в США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Президент США Джо Байден рассчитывает добиться снижения цен на топливо в стране путем установления потолка на стоимость российской нефти в мире. Об этом американский лидер заявил в пятницу, 22 июля, в начале совещания с помощниками по вопросам экономики, трансляцию вели на сайте Белого дома.

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«Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече «Большой семерки». Это позволит увеличить предложение и снизить доходы [президента России Владимира] Путина», — отметил глава государства.

Американский лидер отметил, что снижение стоимости энергоносители уже наблюдается, этому поспособствовали принятые его администрацией меры. В частности, уточнил он, речь идет о мерах, направленных на наращивание добычи нефти в США и ее высвобождении из американского стратегического резерва.

Байден подчеркнул, что цены на бензин остаются все же высокими, и сотрудникам администрации следует обсудить дальнейшие шаги по сдерживанию роста стоимости.

Ранее в этот день глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что введение потолка цен на российскую нефть вызовет рост мировых цен на нефть на энергорынках. Она отметила, что Москва перенаправит поставки в страны, которые не присоединятся к этой инициативе.

Накануне ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что, если «Большая семерка» установит потолок стоимости российского черного золота и поставки энергоносителя из РФ прекратятся, стоимость нефти может взлететь до $380 за баррель.

Ранее, 20 июля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.

При этом, как отмечал первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, Вашингтон рассчитывают, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю 2022 года.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Это обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост инфляции.

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