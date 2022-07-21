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Минфин США запланировал ввести потолок цен на нефть из РФ к декабрю

Замглавы минфина США Адейемо: Вашингтон хочет ввести потолок цен на нефть из РФ к декабрю
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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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США рассчитывают, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю 2022 года. Об этом в среду, 20 июля, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

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По его словам, США следуют за тем, что делают европейцы. В шестом пакете санкций отмечалось, что может быть рассмотрен потолок цен. Кроме того, планировалось, что к сентябрю будут введены меры по страхованию нефти.

«Так что наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители», — сказал он на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.

До этого, 14 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что планы стран «группы семи» (G7) по установлению потолка цен на российскую нефть могут привести к росту цен на данный ресурс.

Накануне Адейемо заявил, что США не планируют вводить санкции против стран и компаний, которые откажутся присоединяться к предложенному потолку цен на российскую нефть.

Также в этот день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты Америки и ключевые страны — потребители нефти продолжают согласовывать параметры установления предельной цены на российскую нефть.

Ранее, 12 июля, стало известно, что в Вашингтоне опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель из-за антироссийских санкций. По информации агентства Reuters, США хотят установить стоимость российской нефти на определенном уровне, который позволит поставлять ее на мировой рынок, но лишит Россию доходов, необходимых для финансирования спецоперации. При этом предполагается ввести запрет на страхование и перевозку сырья, если оно будет продаваться по цене выше установленной.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты, а также грозит экологическими проблемами. Как отметил 17 мая Владимир Путин, европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

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