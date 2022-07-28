В Херсонской и Запорожской областях созданы управления МВД РФ

На территории Херсонской и Запорожской областей созданы временные управления Министерства внутренних дел России. Как сообщило ведомство 28 июля, территориальные органы двух регионов пока находятся в стадии формирования.

«В соответствии с приказом МВД РФ в июле текущего года в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка», — указано в Telegram-канале МВД «Медиа».

Сотрудники временных подразделений российской полиции с первых дней приступили к своим обязанностям — охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-разыскных мероприятий и следственной работе. Также ими оказывается помощь в формировании местных органов внутренних дел (ОВД).

Кроме того, российские полицейские организовали постоянную выдачу жителям регионов паспортов РФ, ими также ведется борьба с проявлениями экстремизма.

Ранее в четверг председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что осенью парламент может рассмотреть вопрос об интеграции в состав РФ новых территорий. Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, жители Запорожья и Херсона будут сами решать свою судьбу.

26 июля замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о присоединении региона к России состоится, несмотря на угрозы со стороны Украины.

25 июля член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов анонсировал предварительное время проведения референдума о вхождении региона в состав России на первую половину сентября текущего года. Стремоусов при этом отметил, что области могли бы провести свои референдумы в один день.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей, которые выразили желание стать гражданами РФ.

Запорожскую область российские войска частично освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Херсонская область была освобождена в самом начале спецоперации. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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