Клишас допустил рассмотрение интеграции новых территорий в составе РФ

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что осенью парламент может рассмотреть вопрос об интеграции новых территорий. Об этом он рассказал 28 июля в Telegram.

«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», — написал он.

Накануне глава Общественной палаты Донецкой народной Республики Александр Кофман заявил, что референдум о ее вхождении в состав России может состояться в середине сентября. Он отметил, что голосование пройдет после того, как в конце августа будет освобождена вся территория государства.

26 июля провести референдум о присоединении к России пообещали в Херсонской области. Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов заявил, что волеизъявление жителей состоится, несмотря на угрозы со стороны Украины.

25 июля член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов анонсировал предварительное время проведения референдума о вхождении региона в состав России на первую половину сентября текущего года. Стремоусов при этом отметил, что области могли бы провести свои референдумы в один день.

Запорожскую область российские войска частично освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Херсонская область была освобождена в самом начале спецоперации. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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