Херсонская область поддержала идею Запорожья провести референдум в один день

Власти Херсонской области поддержали инициативу Запорожья провести референдум о вхождении в состав России в один день. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Да, это было бы неплохо, если бы мы в один день провели. Сам референдум провести в один день было бы правильно. А как будет, будем смотреть по ситуации. Мы готовимся, есть очень много вопросов, которые нам надо решить до референдума», — рассказал Стремоусов в беседе с ТАСС.

Он также указал на то, что в настоящий момент идет подготовка избирательных комиссий к референдуму.

Ранее в этот же день член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области (ВГА) Владимир Рогов анонсировал предварительное время проведения референдума о вхождении региона в состав России на первую половину сентября текущего года.

Он также указал на то, что избирательные комиссии уже формируются. Так, одна по решению главы администрации была сформирована в Энергодаре.

23 июля в Запорожской области был подписан указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ.

Ранее, 14 июля, стало известно, что Запорожье планирует стать областью России, а не отдельной республикой.

Запорожскую область российские войска частично освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Херсонская область была освобождена в самом начале спецоперации. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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