Референдум в Херсонской области о присоединении к России состоится, невзирая на весь тот информационный террор, который устраивают власти Киева. Такое заявление во вторник, 26 июля, сделал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Хотелось бы прокомментировать ситуацию относительно «контрнаступления», которое постоянно анонсируют украинские власти. Посылая на верную смерть бойцов, украинский народ, эти люди не понимают, что бессмысленные наступления уносят десятки, а то и сотни жизней представителей украинского народа, наших братьев», — рассказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.

Стремоусов добавил, что референдум пройдет и определит Херсонскую область как «составную часть Российской Федерации».

23 июля замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева оценила будущий референдум как шанс выйти с «дикого поля».

При этом она подчеркнула, что жители региона готовы строить новую цивилизацию там, где с 1991 года их «методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего».

Тогда же сообщалось, что в области создается избирательная комиссия для проведения референдума по вхождению в РФ. В администрации подчеркнули, что регион возвращается к мирной жизни и возрождению традиционных человеческих ценностей.

До этого, 6 июля, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подготовка к референдуму уже идет.

В конце мая стало известно, что Херсонская область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей, которые выразили желание стать гражданами РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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