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В Херсонской области намерены провести референдум вопреки террору Киева

Стремоусов: Херсонская область проведет референдум о присоединении к РФ, несмотря на информационный террор Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Референдум в Херсонской области о присоединении к России состоится, невзирая на весь тот информационный террор, который устраивают власти Киева. Такое заявление во вторник, 26 июля, сделал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

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«Хотелось бы прокомментировать ситуацию относительно «контрнаступления», которое постоянно анонсируют украинские власти. Посылая на верную смерть бойцов, украинский народ, эти люди не понимают, что бессмысленные наступления уносят десятки, а то и сотни жизней представителей украинского народа, наших братьев», — рассказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.

Стремоусов добавил, что референдум пройдет и определит Херсонскую область как «составную часть Российской Федерации».

23 июля замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева оценила будущий референдум как шанс выйти с «дикого поля».

При этом она подчеркнула, что жители региона готовы строить новую цивилизацию там, где с 1991 года их «методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего».

Тогда же сообщалось, что в области создается избирательная комиссия для проведения референдума по вхождению в РФ. В администрации подчеркнули, что регион возвращается к мирной жизни и возрождению традиционных человеческих ценностей.

До этого, 6 июля, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подготовка к референдуму уже идет.

В конце мая стало известно, что Херсонская область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей, которые выразили желание стать гражданами РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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