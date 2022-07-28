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Песков прокомментировал слова Клишаса об интеграции новых территорий в состав РФ

Песков заявил, что жители освобожденных территорий Украины сами решат, какое будущее будет у их регионов
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 28 июля, прокомментировал заявление председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса об интеграции новых территорий.

«Нет, ничего неизвестно, ничего я сказать не могу. <...> Могу повторить, что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение», — заявил он.

Ранее в этот день Клишас заявил, что осенью парламент может рассмотреть вопрос об интеграции новых территорий «в правовое пространство РФ».

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27 июля глава Общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман заявил, что референдум о ее вхождении в состав России может состояться в середине сентября. Он отметил, что голосование пройдет после того, как в конце августа будет освобождена вся территория государства.

26 июля провести референдум о присоединении к России пообещали в Херсонской области. Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов заявил, что волеизъявление жителей состоится, несмотря на угрозы со стороны Украины.

25 июля член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов анонсировал предварительное время проведения референдума о вхождении региона в состав России на первую половину сентября текущего года. Стремоусов при этом отметил, что области могли бы провести свои референдумы в один день.

Херсонская и часть Запорожской области были освобождены в ходе спецоперации России по защите Донбасса.

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