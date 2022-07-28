В ЛНР рассказали о попытке украинских националистов отступить от Северска к Соледару

Националисты Украины предпринимают попытку отступления от Северска к Соледару, что пресекается работой артиллерийских подразделений союзных сил. Такими сведениями в среду, 27 июля, поделился командир второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) с позывным Тимоха. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин побывал на месте событий.

По словам командира НМ ЛНР, артиллерийские удары корректируются при помощи беспилотных летательных аппаратов. Контрбатарейная борьба продолжается днем и ночью. Штуровая пехота союзных сил наступает при поддержке артиллерии.

«Противник уничтожается, сейчас пытаются отступить с Северска на Соледар, держим на одном уровне, не получается», — рассказал Тимоха.

Военнослужащие второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР также помогают в эвакуации мирных жителей. Сотрудник военной комендатуры, водитель с позывным Коба забрал из-под обстрелов около 60 мирных жителей во Врубовке недалеко от Попасной.

«У нас несколько попыток и не смогли подступить, такой интенсивный огонь. Увидели расположение улиц, куда загонять технику, а на следующий день поехали эвакуировали большую часть», — рассказал Коба.

Националисты прицельно стреляли по людям. Во время эвакуации сотрудники военной комендатуры прикрывали колонну с помощью зенитной установки.

Попасную обстреливают чуть ли не каждый день, местным жителям приходится ютиться в подвалах. Из-за дыр в крышах после обстрелов боевиков горожанам приходиться прятаться в укрытия даже во время дождя. После окончания боевых действий в городе находится около 200 человек. Кто-то вернулся в родные дома. Участки и здания на наличие боеприпасов проверяют сотрудники военной комендатуры.

«Объекты заминированы, в основном колодцы в жилых домах. Дабы оставить без воды, чтобы поднять панику и нежелание принимать ЛНР, и чтобы войска куда заходят в трудном положении», – рассказал военнослужащий НМ ЛНР с позывным Майкл.

Сейчас военнослужащие второго армейского корпуса помогают жителям наладить мирную жизнь. Они доставляют людям гуманитарную помощь, делятся топливом и подвозят воду.

27 июля Алексей Полторанин показал, в каком состоянии находится Попасная после обстрелов вооруженными формированиями Украины. От некоторых строений остались руины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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