Военкор «Известий» показал Попасную после обстрелов ВСУ

Город Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР) давно освобожден от украинских националистов, но подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Как жители города выживают под огнем, рассказал 27 июля военкор «Известий» Алексей Полторанин.

По его словам, от ряда зданий остались руины.

«Украинские боевики продолжают обстреливать уже бывшие свои территории», — отметил журналист.

Жители Попасной выживают в условиях обстрелов ВСУ. Один снаряд упал на крышу многоквартирного дома, разрушив ее. Когда идет дождь, в квартирах начинается наводнение, рассказали корреспонденту местные.

Также Полторанин поговорил с сотрудниками военной комендатуры 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР, которые рассказали об обстановке в этом населенном пункте на сегодняшний день. По оценке военных, обстановка напряженная. Ракеты летят по окраинам города.

«Каждый день горят дома мирных жителей. Украинская армия продолжает уничтожать город Попасная», — отметил военный комендант военной комендатуры 2-го корпуса НМ ЛНР в городе Попасная капитан с позывным Майкл.

В город возвращаются жители, которые ежедневно обращаются за гуманитарной помощью и по ряду других вопросов.

Уточняется, что с первых дней взятия Попасной сотрудники военной комендатуры занимались организацией взаимодействия с военнослужащими, выставляли блокпосты по окраинам города, чтобы не допустить случаев мародерства.

Кроме прилетающих ракет в Попасной силы 2-го корпуса народной милиции ЛНР периодически засекают вражеские беспилотники. Некоторые из них были сбиты.

19 июля появилась информация, что командование вооруженных сил Украины готовит контрнаступление на попаснянском направлении. Войска ЛНР взяли под контроль город Попасная в начале мая. Это важный со стратегической точки зрения населенный пункт в республике.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».