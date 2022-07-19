В ЛНР сообщили о подготовке ВСУ к контрнаступлению в направлении Попасной

Командование Вооруженных сил Украины готовит контрнаступление на попаснянском направлении. Об этом 19 июля сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Войска ЛНР взяли под контроль город Попасная в начале мая. Это важный со стратегической точки зрения населенный пункт в республике.

Ранее, 13 июля, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских сил к контрнаступлению Киеву нужны бронированные машины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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